為哪樁？樺漢今日深夜重訊 市場研判與歐洲子公司康創有關

工業電腦大廠樺漢（6414）將於10日23時30分召開重訊記者會，由莊宗憲財務長說明董事會重大決議事宜，市場研判，此事可能與樺漢先前宣布可能進一步增持旗下歐洲子公司康創（Kontron）有關，但也不排除樺漢將出售旗下事業或收購歐美公司。

樺漢在今年5月時曾公告，董事會通過授權董事長因應德國證券法令規定，進行強制公開收購子公司Kontron之前置作業。

樺漢當時表示，集團對子公司Kontron現總持股比例約為29.72%，之後因繼續購入該公司普通股或被動因素，致總持股比例達30%時，依德國證券交易法令規定，須循強制公開收購程序以現金取得Kontron流通在外普通股。

樺漢指出，為因應相關規定並及時取得必要核准，本公司董事會通過授權董事長以每股收購價格23.5歐元的條件進行公開收購之前置作業，且待強制公開收購要件達成時，將再次召開董事會通過收購價格及時間等條件，並依法公告。

針對康創今年表現，樺漢董事長朱復銓在5月中旬法說會上分析，受缺料及組織重整影響，對康創而言，2026年不是大幅的成長一年，要把效率提升及成本降低需花較多時間著墨，目前不會有大量訂單快速往上攀升。

此外，樺漢於台北國際電腦展（COMPUTEX ）2026期間特別舉辦「Physical AI is Now！實體AI落地與樺漢+Kontron深度結合論壇」，會中明確揭示樺漢與康創未來的戰略布局。

當時樺漢明確表示，預計未來對康創持股比例將提升至30%以上。雙方將透過「軟硬整合、智慧加值」，提供全方位的AI + IoT整合解決方案，並在三大面向展現深度結合的強大綜效。

不過，市場也不排除樺漢集團將出售旗下事業或收購歐美公司。

樺漢先前定調，近年不會再有大型併購案，但小型併購還是會有。此外，樺漢集團聚焦未來成長業務，及提升整體營運效率，先前已透露，對旗下表現不佳事業或與目前發展策略不符的投資案可能進行處分。