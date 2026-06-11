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就市論勢／半導體、機械 逢低承接

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

市場預測美國CPI年增突破4%，推高升息預期，壓抑科技股評價，讓費半指數下殺2%，台股昨（10）日開低後盤中跌幅擴大，尾盤重挫1,478點、失守月線，以最低點43,225點作收。

盤後台積電（2330）公布5月營收高達4,169億元，受惠權王營收創新高，以及國內總經數據展現強勁爆發力，現階段盤勢劇烈震盪，主要反映技術面乖離過大的修正，在內外資「土洋對作」格局下，大盤下檔支撐依舊強韌。

投資建議

建議投資人切忌盲目追高，可趁大盤震盪拉回之際，逢低分批布局具備實質業績保護的半導體與電子零組件供應鏈。同時，可適度納入機械產業，如受惠AI題材帶動下的高科技及自動化生產設備，以及出口表現回溫的工具機等相關類股。

半導體 營收 美國

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