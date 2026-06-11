AI 雜音 衝擊光通訊股

研究機構SemiAnalysis發布研究報告，指出800VDC電源架構出貨推遲及CPO量產與交付節奏放緩。消息一出，造成美股光通訊族群股價應聲下挫，台股光通訊供應鏈連帶受到衝擊，昨（10）日多檔跌停，台股電源供應龍頭台達電（2308）大跌近9%。

SemiAnalysis表示，輝達原計劃大規模採用的單端800VDC電源設計，出貨時間已顯著後移。CSP巨頭目前更傾向沿用成熟的低壓方案或逐步過渡至400VDC，而非急於切換至800VDC。報告認為，800VDC在當前電網供電條件下效率邊際收益不足以支撐其系統複雜性。

相比之下，400VDC產品預計2026年2季度開始放量，2027年將有明顯增長。這無疑澆熄了市場對800VDC所能帶來進一步成長的預期。

同時，SemiAnalysis認為，今年CPO出貨量預期將顯著低於市場激進預測，大規模量產時間點可能將遞延至2028年甚至2029年。同時，Scale-out CPO交換機出貨量面臨下調風險，主要是受光引擎連接良率、ASIC集成難度及整體成本經濟性等因素影響，目前樂觀情況下光引擎連接良率約95%，但若只由ASIC帶動CPO需求，出貨量非常有限。

SemiAnalysis指出，CPO雖被視為未來數據中心網絡架構重要方向，但其工程化挑戰仍然巨大。在CPO架構下，光引擎與價值高昂的運算晶片共同封裝於同一基板，一旦其中某個光引擎因雷射老化或光纖損壞失效，往往需要將整塊主板拆卸返廠維修。傳統可插拔光模塊出現故障時，僅需現場更換模塊即可恢復運行，維護成本和停機風險明顯更低。

此消息一出，美股光通訊股紛紛大跌，連帶台股相關供應鏈昨日也受到相當大衝擊，上詮、統新、波若威、華星光、光聖等皆以跌停做收。