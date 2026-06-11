漢唐、亞翔5月營收靚 金額分別達92億元、85億元

無塵室機電工程大廠漢唐（2404）、亞翔昨（10）日公告5月業績均改寫史上同期新高，漢唐為92.18億元，月增13.7%，年增85%；亞翔為85.88億元，月增0.6%，年增103.3%。

漢唐5月營收也是史上單月次高、近44個月來新高；前五月合併營收376.13億元，年增83.4%。漢唐表示，5月營收較去年同期增加50%以上，主因正在投入進行的專案較去年同期增加。

漢唐將於今（11）日舉行法說會，隨著大客戶上半年陸續釋出多項廠務工程新單，漢唐可望公布最近在手訂單資訊，市場預料將續創新高紀錄。

漢唐在年報中揭露，主要客戶規劃今年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外均有積極擴廠行動及技術升級，建廠需求具規模大且延續性高特性，可為漢唐營運帶來穩定且可預期的成長機會。展望2026年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業，以AI應用為核心的結構性投資浪潮。

亞翔5月合併營收為近五個月新高、史上單月第四高。亞翔表示，5月業績較去年同期倍增，主因工程進入施工高峰期。亞翔前五月合併營收374.72億元，年增75.2%。

亞翔承接美光新加坡新廠廠務統包工程大單，交期到2029年，總工程金額新加坡幣200億元（約新台幣近5,000億元），推升在手訂單累計金額再創新高紀錄。

亞翔董事長姚祖驤表示，AI牽動半導體業建廠潮，亞翔近四年在新加坡承接統包案累計金額上看新台幣6,000億元，後續可望還會再接新案，未來三年工程案帶動營運成長可期。他說，亞翔集中火力投入新加坡美光、世界先進及聯電等建廠工程，考量人力問題，美國市場將暫不跟進。