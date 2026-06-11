台灣大5月 EPS 0.5元

電信三雄昨（10）日公布5月自結營運表現，台灣大（3045）受惠三大引擎續創佳績，5月每股純益（EPS）0.5元，累計前五月每股純益2.34元，單月及累計每股純益勇奪電信每股獲利王，中華電前五月每股純益2.22元，遠傳則為1.76元。

中華電信5月營收195.2億元，年增5.4%，歸屬母公司業主之淨利33.6億元，每股純益0.44元，營收及EBITDA雙創同期新高；累計前五月營收1,000.1億元，歸屬母公司業主淨利172億元，每股純益2.22元。營收獲利超越年度財測目標。

中華電信表示，受惠於電信核心業務及資通訊業務雙成長引擎持續發揮效益，加上iPhone手機銷售動能延續，子公司受AI市場需求強勁帶動銷貨成長，300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14%，資通訊業務達雙位數成長，成為推升整體營收的重要動能，其中，IDC及雲端業務營收年增近30%。後續財稅系統、醫療資訊系統及數位服務營運再造等大型整合專案持續推展並進入交付階段，進一步挹注資通訊業務成長。

台灣大5月營收164.4億元，營業利益20.4億元，年增21%，加上權益法投資收益成長等貢獻，稅後純益15.2億元，年增51%，每股純益0.5元。累計前五月合併營收818.9億元，營業利益99.7億元，年增18%，稅後純益70.9億元，年增24%，每股純益2.34元。

台灣大表示，三大成長引擎營運表現續創佳績，Telco電信本業的智慧手機月租用戶ARPU及行動服務營收年增3%；Telco+企業事業受惠去年底啟用AI資料中心，貢獻營收動能；Telco+Tech科技事業則因momo營收年增4%。

遠傳5月營收95.02億元，年增13.7%，稅後純益13.27億元，年增14.1%，每股純益0.37元，累計今年前五月營收468.46億元，年增9%，稅後純益63.45億元，年增16.1%；每股純益1.76元。

遠傳表示，受益於創新資費方案帶動5G升級需求、母親節檔期延續換機熱潮，以及個人數位生活服務與智慧資通訊業務穩健成長。