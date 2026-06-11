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中華電擴大 IOWN 生態系

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（10）日攜手日本NTT及韓國SK集團等國際策略夥伴共同設立「IOWN AI Fund（IOWN AI科技基金）」，將透過投資AI時代的尖端技術，擴大IOWN生態系，並創造全新商機。

IOWN AI科技基金的組成包含中華電信、日本NTT、Young Sohn（國際創投Walden Catalyst共同創辦人）、韓國SK集團及日本政策投資銀行（Development Bank of Japan）。日前中華電信董事會通過投資IOWN AI Fund ，投資金額2,000萬美元（折合台幣約6.2億元）。

隨著實體AI與代理AI發展，AI基礎設施將轉向整合中型邊緣資料中心在內的分散式架構，透過光通訊網路連接，建構高效且彈性的分散式全光AI資料中心。

IOWN AI科技基金將投資IOWN相關技術，加速驅動次世代IOWN AI基礎設施與產業基礎。

中華電信總經理林榮賜表示，IOWN AI科技基金加速推動具潛力的AI基礎設施與應用，實踐中華電信的核心戰略，並助力台灣資通訊產業領航全球次世代AI產業。

中華電信董事長簡志誠表示，IOWN全光網路（APN）具極高速率、超低延遲的特性，能夠突破距離限制，加速終端應用落地。

中華電

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