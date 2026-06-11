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磐儀、艾訊5月營收攀峰
工業電腦（IPC）族群今年受惠訂單需求強勁，磐儀（3594）、艾訊5月營收雙創新高，維田亦寫下歷史第三高表現，其中，磐儀5月營收達2.61億元，月增38.1%、年增53.3%。
累計磐儀今年前五個月營收9.65億元，年增40.5%，為同期新高。
磐儀近期於台北國際電腦展（COMPUTEX）展示多元AI邊緣運算與智慧應用解決方案，聚焦影像AI、車載電腦、智慧製造與醫療等垂直市場，展現產品整合與客製化能力，市場反應熱絡。隨著全球邊緣AI與自動化需求持續升溫，法人普遍看好該公司下半年營運動能可望延續。
法人表示，磐儀透過密集參展串聯全球市場，搭配產品技術升級與應用拓展，營運動能逐步升溫，法人看好其在AI邊緣運算與智慧應用領域的長期布局，若接單轉換順利，下半年營運表現可望優於上半年，全年展望趨於正向。
艾訊今年5月營收8.6億元，月增3.8%、年增49%，改寫新猷；艾訊累計今年前五個月營收38.08億元，年增40.4%。
艾訊今年增長動能來自工業自動化及零售應用，艾訊預估，未來幾季營收都有逾20億元水準，2026全年業績達兩位數增長，法人看好，今年營運續創新高。
過去艾訊每季營收約15-20億元，但依據在手訂單來看，艾訊預估，未來每季度會提升到20億元以上，除了原物料價格上漲因素外，主要仍是需求顯著增長。
維田今年5月營收1.17億元，月增27.9%、年增32.1%，為歷史第三高；維田累計今年前五個月營收4.5億元，年增19.2%，同期新高。
維田表示，目前多個專案出貨順暢，動能十分強勁，貢獻5月營收超越億元大關，且訂單能見度直達年底。預期今年營運表現將呈現季季增，全年展望樂觀，營收目標雙位數成長。
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