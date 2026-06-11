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晶呈5月營收月減43% 兆捷增4%

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

半導體特用氣體業者晶呈科技（4768）及兆捷昨（10）日公布5月營收分別為9,760萬元、5,761萬元，受惠出貨動能成長，年增率雙雙突破五成。

晶呈科技5月營收年增64.2%、月減43.8%；累計前五月營收7.12億元，年增1.45倍。兆捷科技5月營收年增55.1％、月增4.2％；累計前五月營收2.62億元，年減7.6%。

晶呈科技表示，5月營收較前月下滑，主因為外銷市場出貨較前月減少。晶呈表示，因戰爭之不可抗力因素，船班安排受影響，韓國客戶工廠排程要求調整出貨，預估將影響二至三個月。不過，雖外銷下滑，但5月內銷市場出貨則較前月成長。

晶呈科技去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，原計劃今年第2季投產；不過，由於該廠主要生產一級合成C4F6低純度原物料，再純化為符合終端客戶高純度要求之C4F6成品，其生產設備、廠房、製程皆為自行設計，而廠房建造與生產設備裝機有些許延誤，預估今年第4季試量產。

兆捷表示，旗下高階電子特氣陸續完成驗證，今年第4季起將陸續邁入量產。兆捷表示，今年將以薄膜沉積氣體及植入氣體作為主要成長動能。其中，薄膜沉積氣體已順利通過一級面板大廠驗證，預計第4季開始量產出貨。

營收 韓國

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