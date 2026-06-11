程泰攜新代 強攻智造

程泰（1583）集團與新代科技昨（10）日宣布策略合作，雙方將深化工具機、自動化、機器人應用與智慧製造技術合作，並聚焦AI、機器人與新能源車等高成長產業應用需求。

昨日雙方舉行「 程泰集團×新代科技策略合作備忘錄簽署儀式」，由程泰集團會長楊德華與新代科技董事長蔡尤鏗代表雙方簽署。

此次合作將以自動化與機器人應用為重要方向，針對CNC車床、車銑複合機、磨床及加工中心機等設備，評估導入自動上下料、機器人手臂、標準化周邊模組與通用介面配件，協助客戶提升生產效率、降低人力依賴，回應少量多樣、快速換線與夜班無人化生產需求。

在產業應用方面，雙方將聚焦新能源車、AI伺服器相關供應鏈、機器人零組件及高階精密加工需求，透過機台本體、自動化方案、應用驗證與市場導入的整合，協助客戶加速導入智慧化生產模式。

面對全球製造業朝智慧化、自動化與彈性生產發展，工具機產業競爭已逐步由單一設備性能，轉向整體智慧製造整合能力。程泰集團具備CNC車床、車銑複合機、磨床及加工中心機等完整產品線與全球市場通路。

新代集團則長期投入工具機控制、自動化、工業機器人及智慧製造技術。透過本次策略合作，雙方將結合產品、技術與市場資源，推動更具效率與應用價值的智慧製造解決方案。

雙方表示，將依合作備忘錄建立基礎，持續推動相關合作事項之深化與落實，包括技術驗證、應用推廣及市場拓展等面向，完善合作機制與協作模式。未來將透過智慧製造、自動化與機器人等關鍵技術之整合應用。