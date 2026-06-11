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漢翔接獲128億元訂單
漢翔（2634）今年上半年已接獲128億元新訂單，當中以航空發動機需求最為強勁，另包含軍用、民用與科技服務訂單，為公司發展注入活水。
漢翔昨（10）日舉行法說會，由副總經理金懷生率經營團隊，向投資人說明第1季經營實績。
漢翔表示，今年軍用目標為完成勇鷹高教機全案66架機交付任務。
在無人機領域，漢翔除了引領台灣產業夥伴爭取海外商機外，5月底漢翔發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，能夠精準定位，自主導航完成任務，並符合國軍「低成本、高產能、抗干擾」的不對稱作戰需求。
在科技服務板塊，除了自家興建中的儲能產品電力島將於今年上線，以及台電鳳林案持續執行，近期漢翔還達成新的突破，正式爭取到「台電MW級混氫型氣渦輪發電機組統包工程」。
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