漢唐營收／5月92.18億元 月增13.7%、年增85%

漢唐（2404）10日公告今年5月合併營收92.18億元，月增13.7%，年增85%，創史上單月次高。

漢唐將於11日舉行法說會，隨著大客戶上半年陸續釋出多項廠務工程新單，漢唐可望公布最近在手訂單資訊，市場預料將續創新高紀錄。

漢唐受惠於台積電（2330）、美光海內外大擴產，今年首季已交出每股稅後純益16.31元的好成績，且在手訂單續創新高、能見度直達2030年。漢唐在年報中揭露，主要客戶規劃今年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外均有積極擴廠行動及技術升級，建廠需求具大規模且高延續性特性，可為漢唐營運帶來穩定且可預期的成長機會。展望2026年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業，以AI應用為核心的結構性投資浪潮。

漢唐今年前五月累計合併營收376.13億元，年增83.4%，為史上同期次高。漢唐表示，單月營收較去年同期增加50%以上，是因正在投入進行的專案較去年同期增加。