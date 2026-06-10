快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

漢唐營收／5月92.18億元 月增13.7%、年增85%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
漢唐。記者李珣瑛／攝影
漢唐。記者李珣瑛／攝影

漢唐（2404）10日公告今年5月合併營收92.18億元，月增13.7%，年增85%，創史上單月次高。

漢唐將於11日舉行法說會，隨著大客戶上半年陸續釋出多項廠務工程新單，漢唐可望公布最近在手訂單資訊，市場預料將續創新高紀錄。

漢唐受惠於台積電（2330）、美光海內外大擴產，今年首季已交出每股稅後純益16.31元的好成績，且在手訂單續創新高、能見度直達2030年。漢唐在年報中揭露，主要客戶規劃今年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外均有積極擴廠行動及技術升級，建廠需求具大規模且高延續性特性，可為漢唐營運帶來穩定且可預期的成長機會。展望2026年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業，以AI應用為核心的結構性投資浪潮。

漢唐今年前五月累計合併營收376.13億元，年增83.4%，為史上同期次高。漢唐表示，單月營收較去年同期增加50%以上，是因正在投入進行的專案較去年同期增加。

營收 漢唐

延伸閱讀

義隆、漢唐法說談展望

朋億營收／5月10.83億元 月增52.3%、年增81.7% 半導體廠擴廠暢旺

聖暉營收／5月45.1億元 月增10.5%、年增27.8%

亞翔5月營收85.88億元 年增103.3%

相關新聞

光洋科營收／5月60.09億元 月增7.38%、年增高達95.47%

光洋科（1785）10日公告5月合併營收60.09億元，月增7.38%、年增高達95.47%，創下近11年來新高；累計今年前五月合併營收261.62億元，年增73.6%。

漢唐營收／5月92.18億元 月增13.7%、年增85%

漢唐（2404）10日公告今年5月合併營收92.18億元，月增13.7%，年增85%，創史上單月次高。

台灣大勇奪電信每股獲利王！5月每股賺0.5元 創22個月新高

台灣大（3045）10日公布5月營運表現，受惠三大引擎續創佳績，5月每股純益0.5元，創22個月以來新高表現；累計前五月每股純益2.34元，單月及累計每股純益都超越中華電（2412），持續勇奪電信每股獲利王。

樺漢今夜將召開重訊記者會 揭曉董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，樺漢（6414）將於今日23時30分，在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長莊宗憲說明董事會重大決議事宜。

中華電信前5月EPS 2.22元 營收獲利超越財測目標

中華電信（2412）今（10）日5月自結合併營收為195.2億元，營業淨利為43.5億元，歸屬於母公司業主之淨利為33.6億元，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為77.7億元，每股純益達0.44元。

亞力營收／5月7.99億元 前五月41.97億創同期新高

亞力（1514）10日公告，5月營收7.99億元，年減30.83%；累計今年前五月營收41.97億元，年增10.77%，創歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。