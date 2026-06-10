至上5月公布5月業績 再創歷史新高

半導體通路商至上（8112）於今（10）日公布5月業績，比4月大增逾五成，因此繼今年3月之後，再登歷史新高峰。

至上5月合併營收為539.21億元，月增53.7％、年增2.53倍，累計前五月合併營收為1,991.46億元，年增1.36倍。

至上表示，5月業績增長，主要是因為記憶體等零組件價格持續上漲，伺服器及手機客戶拉貨動能強勁所致。

至上是三星在台指標性代理商，去年營收表現小幅下滑，但受惠於去年第4季以來記憶體市況翻轉，今年以來業績明顯爆發，第1季為單季營收首度超越千億元大關，每股純益達3.91元。法人看好該公司本季獲利表現可望更上層樓。

在至上首季營收結構中，記憶體相關比重高達88％。該公司同時供應伺服器與手機等應用，雖然今年智慧手機市場遭遇逆風，不過伺服器業務適時撐起一片天，在其首季的記憶體營收中，伺服器應用占39.9％，超越手機應用的38.9％，成為該業務第一大應用，且其中逾七成是供應熱門的AI伺服器應用，二成多是供應一般伺服器。

由於伺服器應用記憶體的需求持續強勁且價格漲勢未止，法人評估，後續至上伺服器應用占其記憶體事業營收比重可能進一步上看五成。