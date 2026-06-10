Gogolook 5月營收1.01億元 創同期新高

信任科技服務商Gogolook（6902）今（10）日公布5月合併營收1.01億元，月增2%，年增27.7%，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，創歷史同期新高。今年前五月累計營收為5.03億元，年增25.7%，亦創下歷史同期新高。

Gogolook基本面去年下半年起走強，月營收積極挑戰站穩1億元，股價近期走勢穩健向上。

Gogolook今年第1季獲利表現強勁，單季獲利超越去年全年總和。展望今年全年，由於營收規模持續擴張，加上導入 AI 提升營運效率成果顯著，在營運成功突破關鍵規模（Critical Mass）下，營業利益率可望持續維持高檔，推升獲利表現。此外，Gogolook 今年營收成長目標將再創新高，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務亦將同步擴張。

5月下旬彰化銀行正式與Gogolook宣佈合作，導入「Whoscall認證商家號碼服務」。透過將國內營業據點電話代表號碼納入認證機制，不僅提升彰化銀行來電之可辨識性，更協助民眾即時識別來電真偽，有效防堵詐騙集團冒名詐騙。此項服務作為企業端「Watchmen 商譽保護服務」的入門產品，採訂閱制模式推行，近期業務成長快速，預期將為公司持續挹注穩健的經常性營收。

在海外市場方面，企業端服務亦持續穩步擴張版圖，Whoscall認證商家號碼服務已拓展至香港金融機構、電信商、非營利機構等。5月起，與香港反詐騙協調中心（ADCC）強化防詐合作，提供政府單位專屬的號碼認證服務，透過認證政府單位的電話號碼，提升行政機關聯繫效率，同時避免電話遭詐騙假冒。