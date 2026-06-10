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台灣大勇奪電信每股獲利王！5月每股賺0.5元 創22個月新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大10日公布5月營運表現，受惠三大引擎續創佳績，5月每股純益0.5元，創22個月以來新高表現。圖／聯合報系資料照片
台灣大10日公布5月營運表現，受惠三大引擎續創佳績，5月每股純益0.5元，創22個月以來新高表現。圖／聯合報系資料照片

台灣大（3045）10日公布5月營運表現，受惠三大引擎續創佳績，5月每股純益0.5元，創22個月以來新高表現；累計前五月每股純益2.34元，單月及累計每股純益都超越中華電（2412），持續勇奪電信每股獲利王。

台灣大5月自結合併營收164.4億元，營業利益20.4億元、年增21%，加上權益法投資收益成長等貢獻，稅後純益15.2億元、年增51%，每股純益0.5元。累計前五月合併營收818.9億元，營業利益99.7億元、年增18%，稅後純益70.9億元、年增24%，每股純益2.34元。

台灣大表示，三大成長引擎營運表現續創佳績，Telco電信本業用戶持續升級5G，獨門方案助力下，智慧型手機月租用戶ARPU及行動服務營收皆年增3%，且月租用戶退租率維持在0.5%的低點；家戶事業營收亦有9%年成長。

台灣大表示，Telco+企業事業方面，受惠去年底啟用AI資料中心，隨NVIDIA（輝達） Reference Platform Partner GMI Cloud進駐，持續貢獻營收動能。Telco+Tech科技事業方面，momo營收年增4%，已連續三月呈現正成長；品牌電商事業成長持續強勁，遊戲代理與「大哥付 隨帳收」電信帳單代收等業務本月亦表現亮眼。

中華電 營收 台灣大

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