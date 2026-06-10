LINE Pay 5月營收7.5億元創歷史次高 股價連日上漲

本土最大行動支付品牌LINE Pay（7722）今（10）日公布5月營收7.5億元，月增13.6%，年增17.1%，創單月歷史次高，累計今年前五月營收達35.02億元，年增15%。受惠於多元消費場景持續擴展及母親節檔期消費需求帶動，LINE Pay 5月整體交易表現穩健成長，推升營運動能持續向上。

LINE Pay核心業務營收穩定成長，加上電子支付品牌已經出現單月獲利成績，股價近期上揚，近日大盤受國際局勢震盪，LINE Pay股價逆勢走揚，今天終場收347元，上漲26.5元，是4月以來的高點。

觀察5月交易表現，在電商、娛樂、交通、旅遊產業皆展現亮眼成長，交易量較去年同期成長均超過20%。5月適逢母親節檔期，亦帶動節慶聚餐、贈禮及家庭消費需求升溫，加上股市熱絡推升高客單消費意願，百貨、餐廳與服飾等消費場景交易量較4月皆呈明顯成長；商圈、夜市等中小型實體店家交易量亦較前月增加，反映LINE Pay持續深化各式消費場景及中小型店家布局，帶動交易動能全面提升。

展望未來，LINE Pay將持續深耕多元消費場景，強化與各產業夥伴的合作布局，帶動交易規模與營運動能穩步提升。