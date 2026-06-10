輔信5月營收年增8.4％ 產品組合優化挹注營運

輔信科技（2405）10日公告5月合併營收1.5億元，較去年同期成長8.4％；累計1至5月合併營收達7.4億元，較去年同期成長4.5％。

輔信表示，5月營收表現優於去年同期，主要受惠於產品組合持續優化及高階產品貢獻增加，平均銷售單價提升，進而挹注整體營收表現。近年來公司持續聚焦商用及產業應用市場，積極布局Edge AI運算平台及新世代產品線，相關策略效益逐步顯現。

隨著企業數位轉型及邊緣運算需求的發展，市場對高效能運算、穩定性及長期供貨能力的需求逐步提升。輔信持續深化工業電腦、嵌入式系統及智慧應用產品布局，並透過全球通路與在地服務網絡，拓展智慧製造、自助服務設備、數位顯示及其他垂直應用市場。歐洲市場仍為主要營運基礎，日本市場維持穩健成長，美國市場則推動高階產品與產業應用布局，並強化客戶經營與專案機會開發。

在甫落幕的COMPUTEX 2026中，輔信以「Intelligence at the Edge」為主題，展示多款支援Edge AI運算的迷你電腦及嵌入式工業電腦平台，並攜手軟體開發夥伴及感測設備業者，共同展出涵蓋Agentic AI、Vision AI、數位孿生（Digital Twin）智慧場域管理、熱成像辨識工業自動化瑕疵檢測，以及導入生成式AI（GenAI）技術的數位醫療等應用方案，展現Edge AI於智慧製造、智慧醫療及智慧場域等垂直應用領域的落地成果與應用潛力。

展望未來，輔信表示，AI應用正由雲端逐步延伸至終端裝置與現場運算場域，Edge AI已成為產業發展的重要方向之一。公司將持續深化Edge AI平台產品布局，推動專案型業務發展，並拓展垂直應用市場商機；同時透過既有客戶深耕及新專案開發，強化營運成長動能。在持續關注市場變化及客戶需求趨勢下，對後續營運發展維持審慎樂觀看法。