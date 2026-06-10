快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

輔信5月營收年增8.4％ 產品組合優化挹注營運

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輔信科技（2405）10日公告5月合併營收1.5億元，較去年同期成長8.4％；累計1至5月合併營收達7.4億元，較去年同期成長4.5％。

輔信表示，5月營收表現優於去年同期，主要受惠於產品組合持續優化及高階產品貢獻增加，平均銷售單價提升，進而挹注整體營收表現。近年來公司持續聚焦商用及產業應用市場，積極布局Edge AI運算平台及新世代產品線，相關策略效益逐步顯現。

隨著企業數位轉型及邊緣運算需求的發展，市場對高效能運算、穩定性及長期供貨能力的需求逐步提升。輔信持續深化工業電腦、嵌入式系統及智慧應用產品布局，並透過全球通路與在地服務網絡，拓展智慧製造、自助服務設備、數位顯示及其他垂直應用市場。歐洲市場仍為主要營運基礎，日本市場維持穩健成長，美國市場則推動高階產品與產業應用布局，並強化客戶經營與專案機會開發。

在甫落幕的COMPUTEX 2026中，輔信以「Intelligence at the Edge」為主題，展示多款支援Edge AI運算的迷你電腦及嵌入式工業電腦平台，並攜手軟體開發夥伴及感測設備業者，共同展出涵蓋Agentic AI、Vision AI、數位孿生（Digital Twin）智慧場域管理、熱成像辨識工業自動化瑕疵檢測，以及導入生成式AI（GenAI）技術的數位醫療等應用方案，展現Edge AI於智慧製造、智慧醫療及智慧場域等垂直應用領域的落地成果與應用潛力。

展望未來，輔信表示，AI應用正由雲端逐步延伸至終端裝置與現場運算場域，Edge AI已成為產業發展的重要方向之一。公司將持續深化Edge AI平台產品布局，推動專案型業務發展，並拓展垂直應用市場商機；同時透過既有客戶深耕及新專案開發，強化營運成長動能。在持續關注市場變化及客戶需求趨勢下，對後續營運發展維持審慎樂觀看法。

營收

延伸閱讀

維田5月營收月增27.91% 今年營運季季增

聖暉5月及累計前五月營收齊創同期新高

麗清營收／5月7.32億元、月增6.63％ 車用及AI機器人雙軌助攻下半年

半導體資本支出續增 旭東AI伺服器設備下半年擴大出貨

相關新聞

台灣大勇奪電信每股獲利王！5月每股賺0.5元 創22個月新高

台灣大（3045）10日公布5月營運表現，受惠三大引擎續創佳績，5月每股純益0.5元，創22個月以來新高表現；累計前五月每股純益2.34元，單月及累計每股純益都超越中華電（2412），持續勇奪電信每股獲利王。

樺漢今夜將召開重訊記者會 揭曉董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，樺漢（6414）將於今日23時30分，在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長莊宗憲說明董事會重大決議事宜。

中華電信前5月EPS 2.22元 營收獲利超越財測目標

中華電信（2412）今（10）日5月自結合併營收為195.2億元，營業淨利為43.5億元，歸屬於母公司業主之淨利為33.6億元，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為77.7億元，每股純益達0.44元。

亞力營收／5月7.99億元 前五月41.97億創同期新高

亞力（1514）10日公告，5月營收7.99億元，年減30.83%；累計今年前五月營收41.97億元，年增10.77%，創歷史同期新高。

和碩營收／5月959億元、年增11.99% 為今年單月新高

和碩（4938）10日公布今年5月營收為959.63億元，月增10.06%、年增11.99%，為今年單月新高，主要受到資訊、通訊及消費性電子三大產品皆成長所致，尤其伺服器貢獻強勁。

SpaceX 帶旺星間通訊 萊德光電衝漲停

SpaceX創辦人馬斯克指出衛星間通訊（ISL）將是串聯整個太空算力網路的核心神經中樞。帶旺ISL商機，推升萊德光電-KY（7717）直奔漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。