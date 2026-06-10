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半導體專案挹注 宏正5月韓國子公司大增82%
宏正自動科技（6277）今（10）日公布5月合併營收4.16億元，宏正表示，5月營收穩健增長，其中韓國子公司持續受半導體產業相關專案挹注，催動單月營收年成長82.61%。宏正期待，將此強勁成長態勢延續，實現全年穩健成長的營運目標。
宏正5月營收4.16億元，月減5.5%，年增9.2%，累計前5月合併營收為21.49億元，較去年同期增加8.73%。5月營收較去年同期穩健成長。
單月營收方面，就產品別而言，宏正表示，IT架構管理解決方案較去年同期增加17.94%、專業影音產品較去年同期增加4.48%、USB周邊設備較去年同期增加2.10%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加5.13%、亞洲較去年同期增加15.96%、美洲較去年同期略減0.01%。
累積營收方面，就產品別而言，宏正指出，IT架構管理解決方案較去年同期增加12.05%、專業影音產品較去年同期減少3.97%、USB周邊設備較去年同期增加5.15%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加4.51%、亞洲較去年同期增加11.51%、美洲較去年同期增加8.18%。
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