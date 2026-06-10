快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體專案挹注 宏正5月韓國子公司大增82%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

宏正自動科技（6277）今（10）日公布5月合併營收4.16億元，宏正表示，5月營收穩健增長，其中韓國子公司持續受半導體產業相關專案挹注，催動單月營收年成長82.61%。宏正期待，將此強勁成長態勢延續，實現全年穩健成長的營運目標。

宏正5月營收4.16億元，月減5.5%，年增9.2%，累計前5月合併營收為21.49億元，較去年同期增加8.73%。5月營收較去年同期穩健成長。

單月營收方面，就產品別而言，宏正表示，IT架構管理解決方案較去年同期增加17.94%、專業影音產品較去年同期增加4.48%、USB周邊設備較去年同期增加2.10%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加5.13%、亞洲較去年同期增加15.96%、美洲較去年同期略減0.01%。

累積營收方面，就產品別而言，宏正指出，IT架構管理解決方案較去年同期增加12.05%、專業影音產品較去年同期減少3.97%、USB周邊設備較去年同期增加5.15%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加4.51%、亞洲較去年同期增加11.51%、美洲較去年同期增加8.18%。

宏正 營收 半導體

延伸閱讀

朋億營收／5月10.83億元 月增52.3%、年增81.7% 半導體廠擴廠暢旺

中光電營收／5月32.4億元 月增2.2%、年增6%

華碩5月營收月減15% 宏碁減16%

陽明營收／5月151億元 月增6.16%、年增22.22%

相關新聞

台灣大勇奪電信每股獲利王！5月每股賺0.5元 創22個月新高

台灣大（3045）10日公布5月營運表現，受惠三大引擎續創佳績，5月每股純益0.5元，創22個月以來新高表現；累計前五月每股純益2.34元，單月及累計每股純益都超越中華電（2412），持續勇奪電信每股獲利王。

樺漢今夜將召開重訊記者會 揭曉董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，樺漢（6414）將於今日23時30分，在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長莊宗憲說明董事會重大決議事宜。

中華電信前5月EPS 2.22元 營收獲利超越財測目標

中華電信（2412）今（10）日5月自結合併營收為195.2億元，營業淨利為43.5億元，歸屬於母公司業主之淨利為33.6億元，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為77.7億元，每股純益達0.44元。

亞力營收／5月7.99億元 前五月41.97億創同期新高

亞力（1514）10日公告，5月營收7.99億元，年減30.83%；累計今年前五月營收41.97億元，年增10.77%，創歷史同期新高。

和碩營收／5月959億元、年增11.99% 為今年單月新高

和碩（4938）10日公布今年5月營收為959.63億元，月增10.06%、年增11.99%，為今年單月新高，主要受到資訊、通訊及消費性電子三大產品皆成長所致，尤其伺服器貢獻強勁。

SpaceX 帶旺星間通訊 萊德光電衝漲停

SpaceX創辦人馬斯克指出衛星間通訊（ISL）將是串聯整個太空算力網路的核心神經中樞。帶旺ISL商機，推升萊德光電-KY（7717）直奔漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。