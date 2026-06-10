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亞力營收／5月7.99億元 前五月41.97億創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力電機。記者朱曼寧／攝影
亞力電機。記者朱曼寧／攝影

亞力（1514）10日公告，5月營收7.99億元，年減30.83%；累計今年前五月營收41.97億元，年增10.77%，創歷史同期新高。

亞力表示，單月衰退幅度較多，主要是去年同期有認列約4億元的靜態同步補償器（STATCOM）訂單，加上有部分業主驗收進度稍有遞延，金額會遞至6月認列。

亞力表示，目前在手訂單超過120億元，創下史上新高，且持續增加中，今年接單金額超過銷貨30%以上，為今年及未來之業績成長增添新動能。

亞力表示，目前產能均已滿載的狀態，由於半導體廠追單、新增訂單強勁，從過年期間都開始加碼趕工，已經透過兩班制提高現有產能利用率，而楊梅廠第三廠預計於明年完工，2028年量產，屆時產能可望再增加兩成。

亞力表示，目前來自半導體訂單需求非常旺，今年光是來自晶圓龍頭的訂單就成長15%，訂單不斷增加的情況下，首季交貨年增率跳增30%，近期更首度接到國內封測指標廠訂單，包含建廠、配電盤、變壓器等。

亞力進一步表示，除了晶圓龍頭外，這股AI發展力道太強，科技大廠都在趕進度，也有接到半導體晶圓代工廠追加訂單，另，美系記憶體大廠在新加坡、台灣的訂單也成長中，預期全年半導體廠接單量可望成長兩成，由於在趕工下，不少訂單都會今年認列，預期全年交貨同樣大成長。

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