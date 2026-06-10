和碩營收／5月959億元、年增11.99% 為今年單月新高

和碩（4938）10日公布今年5月營收為959.63億元，月增10.06%、年增11.99%，為今年單月新高，主要受到資訊、通訊及消費性電子三大產品皆成長所致，尤其伺服器貢獻強勁。

累計和碩今年前五月營收為4,272.58億元，年減7.32%。

針對5月營收成長，和碩表示，主要是資訊、通訊及消費性電子三大產品皆成長所致，其中資訊、消費性產品增長較為顯著，歸屬資訊業務的伺服器維持強勢增長；和碩5月NB出貨55~60萬台，略優於上個月出貨表現。

看好AI伺服器需求，和碩今年伺服器業務訂下增長十倍的目標。

和碩董事長童子賢曾表示，和碩在伺服器領域起步較晚，但近年積極轉型，是「額頭流汗、手上長繭」換來的成果，他形容AI產業仍處在「大西部開拓年代」，未來充滿機會。

和碩共同執行長鄧國彥先前指出，和碩AI團隊規模已達約1,000人，完成伺服器與AI相關人才布局。他認為，今年可視為AI推理應用元年，隨著代理式AI（Agentic AI）及實體AI（Physical AI）陸續落地，市場需求才正要開始大量釋放。

鄧國彥強調，今年將是和碩AI事業向上衝刺的第一年，公司不僅來得及參與AI伺服器市場，更有信心跟上市場成長腳步，未來每一年都希望交出比今年更好的成績單。