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圓裕5月營收1.8億元 記憶體缺貨干擾出貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

軟板廠圓裕企業（6835）今日公告5月份合併營收1.8億元，累計1-5月營收9.79億元，分別較去年同期減少19.29％與7.29％。受到車用電子缺料、筆電記憶體缺貨影響，5月四大應用產品出貨均有減少，影響營收表現。圓裕表示，記憶體缺貨恐將持續一段時間，公司將持續開發新客戶，爭取多元化、量產規模產品訂單，配合泰國廠後段SMT製程進入量產，達到規模經濟。

圓裕表示，車用電子缺料是暫時性，預期可盡速排除並補足先前的出貨；至於AI驅動高頻寬記憶體需求引發傳統產能排擠，筆電客戶受到衝擊，圓裕應用於商務型、消費型及軍警筆電的產品出貨也受到影響，短期內記憶體缺貨問題不容易解決，公司持續積極拓展消費性電子、醫療等產品應用，在AI帶動消費性電子產品換機潮之下，將市場穩步擴大。

圓裕表示，今年以來，圓裕的消費性電子產品營收持續成長，在製程改善之下，消費性電子產品的毛利率也有提升。AI終端應用廣泛，產品亦具量產規模，圓裕泰國廠預計下半年後段SMT製程進入量產，有利就近供應客戶量產規模訂單，創造營運成長空間。

泰國 營收 筆電

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