亞翔5月營收85.88億元 年增103.3%

亞翔（6139）今（10）日公告今年5月合併營收85.88億元，月增0.6%，年增103.3%。亞翔表示，主要因工程進入施工高峰期，致5月營收較去年同期大幅增加。

亞翔累計今年前五個月合併營收374.72億元，年增75.2%，續創同期史上新高。

亞翔承接記憶體大廠美光新加坡新廠的廠務統包工程大單，交期到2029年總工程金額為新加坡幣200億元（約合新台幣近5,000億元），推升在手訂單累計金額再創新高紀錄。

亞翔董事長姚祖驤表示，AI牽動半導體業建廠潮的規模越來越大，亞翔近四年在新加坡承接統包案累計金額上看新台幣6,000億元，後續可望還會再接新案，未來三年工程案帶動營運成長可期。他說，由於亞翔集中火力投入新加坡美光、世界先進及聯電（2303）等建廠工程，考量到人力問題，美國市場將暫不跟進。

近年長駐新加坡的亞翔總經理蔣曉麟透露，由於亞翔在新加坡再接下大單，交期排到2029年。這波半導體建廠潮與以往能見度1至2年不同，工期動輒長到3至4年。這幾年待在新加坡時間遠比台灣還長的他說，考慮要申請新加坡永久居留權（PR）了。