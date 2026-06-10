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創控5月營收4093萬元、年增51.32％ 創歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創控董事長王禮鵬展示該公司開發的半導體微汙染控制（AMC）設備。圖／本報資料照片
創控董事長王禮鵬展示該公司開發的半導體微汙染控制（AMC）設備。圖／本報資料照片

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）今日公告5月營收4093萬元，較去年同期成長51.32％，並創下歷年同期新高；累計1-5月營收1.79億元，接近去年同期的歷年新高。公司表示，持續多元開拓產品應用場域與客戶，整體營運穩定擴張，在維持逐季推升的正常淡旺季節奏下，全年營運成長優於產業整體水準之上可期。

創控長期深耕AMC監控領域，全球半導體先進製程資本支出維持在高檔區間，半導體產業AMC監控剛性需求，成為創控營運規模穩定擴大的重要基礎；此外，創控於環境空氣監測領域也持續拓展商機，除了與各地監管機構合作，擔任環境監控法規及規格制定的重要夥伴之外，也協助企業投入ESG永續發展，建置廠區VOCs監測。

5月營收創下歷年同期新高，主要來自半導體客戶端依需求的認列，以及美國南岸空氣品質管理局的貢獻。創控重視先進製程對AMC高精度監控之剛性需求外，在環境空氣監測領域也持續耕耘。尤其半導體製程會產生VOCs，除了生產線上即時AMC監控以保持良率，廠房外排廢氣亦需符合嚴格的環保法規之排放標準，意即半導體廠務、製程設備、廠區周界皆有建置AMC監控的剛性需求，這將成為創控長期營運成長的關鍵動能。

營收 奈米 半導體

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