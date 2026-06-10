十銓5月營收25.56億元、年增112.59% 加速B2B工控轉型

十銓科技（4967）今公布2026年5月合併營收為新台幣25.56億元，較上月成長26.84%、較去年同期成長112.59%；累計今年1至5月合併營收達136.15億元，較去年同期成長77.27%，展現強勁成長動能。十銓持續深化營運轉型、拓展B2B業務布局，隨著企業級與工控應用產品佔總出貨比重逐步拉升，帶動整體營運維持健康成長趨勢。

上周落幕的2026 台北國際電腦展（COMPUTEX）揭示著「AI代理」（Agentic AI）時代的到來，人工智慧從「生成式AI」進一步演進為具備自主推理、規劃、執行等能力的「代理式AI」，隨著AI平台不斷推陳出新，不論是資料中心伺服器、AI PC或是AI邊緣裝置，皆帶動大量的記憶體使用需求，AI生態系的典範轉移，正促使記憶體產業迎來新一波剛性升級潮，產業前景長期看好。

十銓總經理陳慶文表示，綜觀記憶體供需失衡態勢，樂觀情況下預估將延續至2030年，保守估計至少將持續至2027年底。在供給緊縮的大環境下，十銓憑藉與各大原廠長期戰略合作關係取得穩定供貨，並精準配置貨源，優先供應企業級、工控IPC及品牌等長期合作客戶，協助客戶因應供應緊張挑戰，他創造公司穩健獲利表現。

值得注意的是，十銓旗下工控及消費性品牌於2026台北國際電腦展盛大展出高可靠性工控與軍規模組、企業資安防護解決方案，以及電競與高效能AI應用之記憶體與儲存產品頂尖陣容，獲得觀展者熱烈回響。榮獲多國發明專利認證、2026 紅點設計大獎與台灣精品獎的T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟再度獲獎，獲得本屆展會2026 BC Award類別獎肯定，顯示品牌於高端資安防護領域的研發創新實力深獲認可。

展望未來幾個季度，在整體大環境記憶體供不應求的基調下，合約價預期將維持漲價或高檔盤整趨勢，隨著市場快速變化，十銓將持續優化營運體質，積極提高利潤較佳、受價格波動影響較低之企業級與工業應用產品出貨比重，同步提升研發與技術整合能力，深耕AI邊緣運算、資安等高含金量的利基應用市場，推升長期營運競爭力。