快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

群創營收／5月206億元 月減2.78%、年增10.28%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電。記者李珣瑛／攝影
群創光電。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）10日公告今年5月合併營收206.48億元，月減2.78%，年增10.28%。累計今年前五月合併營收1,085.29億元，年增15.88%。10日股價下跌4.8元，成交量逾12.55萬張，收44.3元。

群創展望2026年第2季指出，即便全球宏觀經濟仍具不確定性，但受惠於首季拉貨動能的延續，預期面板需求將維持「審慎樂觀」態勢。群創將靈活調整產品組合以應對市場波動，並持續推動「雙軌轉型」策略，深耕非顯示器領域多元發展。期盼在首季回溫的基礎上，帶動全年經營績效穩健成長。

群創2026年首季合併營收666億元，營業淨利為15億元，稅後淨利為17.9億元，基本每股盈餘為0.2元。折舊及攤銷為79億元，資本支出為28億元。

群創首季營收以產品應用別區分，車用產品為42%、電視為25%、手機及商用產品為17%、可攜式電腦為13%、桌上型螢幕為3%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為56%及44%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及商用顯示器營收占比43%及13%。

回顧第1季，儘管適逢春節長假，但在2026年運動賽事及記憶體漲價預期心理的帶動下，品牌客戶提前拉貨趨勢顯著。受此激勵，首季營收季增17.5%；毛利率與EBITDA利益率亦分別同步增長到14.4%及14.1%，帶動淨利轉正。未來，群創將持續透過產能優化與多元化布局策略，確保整體營運穩健。

群創 營收 顯示器

延伸閱讀

友達營收╱5月238.38億元 月增7.9%、年減1.4%

長興營收／5月38.6億元 年增14.88%、月減約8.81%

華碩5月營收月減15% 宏碁減16%

文曄營收／5月1,979億元 月減6.2％、年增1.52倍...站上單月歷史次高

相關新聞

群創營收／5月206億元 月減2.78%、年增10.28%

群創（3481）10日公告今年5月合併營收206.48億元，月減2.78%，年增10.28%。累計今年前五月合併營收1,085.29億元，年增15.88%。10日股價下跌4.8元，成交量逾12.55萬張，收44.3元。

創控營收／5月4,093萬元創同期新高、年增51.32% AMC 剛性需求強

半導體先進製程AMC奈米監測設備大廠創控科技（6909）於10日公告5月營收4,093萬元，較去年同期成長51.32％，並創下歷年同期新高；累計1-5月營收1.79億元，接近去年同期的歷年新高。公司持續多元開拓產品應用場域與客戶，整體營運穩定擴張，在維持逐季推升的正常淡旺季節奏下，全年營運成長優於產業整體水準之上可期。

台積電5月營收4169.75億元 創單月新高 連三個月站穩4000億元

台積電（2330）受惠AI晶片訂單持續湧進及先進製程售價穩定上揚， 5月合併營收繳出4169.75億元佳績，續創單月新高，月增1.5%，年增30.1%；累計今年前五月合併營收1 兆 9618.04億元，年增30.0%。

台積電營收／5月逾4,169億元創新高 月增1.5%

台積電（2330）10日公布2026年5月營收報告。2026年5月合併營收約為新台幣4,169億7,500萬元，月增加了1.5%，較去年同期增加了30.1%，創新高。

林恩平透露 CPO 布局新進度 大立光攜先進光齊飆第2根漲停

大立光（3008）跨足共同封裝光學（CPO）領域，繼首度參展台北國際電腦展之後，董事長林恩平更在股東會時透露新進度，預計9月以前將架設好第一條光纖陣列（Fiber Array, FA）自動化試產線，且將首度開放產線讓客戶參觀；大立光10日開高後衝上漲停板鎖死，寫2020年7月以來新高，先進光（3362）也飆上漲停。

大立光股價三天V轉走勢創新高 內外資這麼看

大立光（3008）10日開高走高，9點3分就鎖上漲停板價4,270元再創新高價，這波僅三天即呈V轉走勢，由低點3,225元一舉攀升到4,270，三天高低價差距1,045元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。