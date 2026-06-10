群創營收／5月206億元 月減2.78%、年增10.28%

群創（3481）10日公告今年5月合併營收206.48億元，月減2.78%，年增10.28%。累計今年前五月合併營收1,085.29億元，年增15.88%。10日股價下跌4.8元，成交量逾12.55萬張，收44.3元。

群創展望2026年第2季指出，即便全球宏觀經濟仍具不確定性，但受惠於首季拉貨動能的延續，預期面板需求將維持「審慎樂觀」態勢。群創將靈活調整產品組合以應對市場波動，並持續推動「雙軌轉型」策略，深耕非顯示器領域多元發展。期盼在首季回溫的基礎上，帶動全年經營績效穩健成長。

群創2026年首季合併營收666億元，營業淨利為15億元，稅後淨利為17.9億元，基本每股盈餘為0.2元。折舊及攤銷為79億元，資本支出為28億元。

群創首季營收以產品應用別區分，車用產品為42%、電視為25%、手機及商用產品為17%、可攜式電腦為13%、桌上型螢幕為3%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為56%及44%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及商用顯示器營收占比43%及13%。

回顧第1季，儘管適逢春節長假，但在2026年運動賽事及記憶體漲價預期心理的帶動下，品牌客戶提前拉貨趨勢顯著。受此激勵，首季營收季增17.5%；毛利率與EBITDA利益率亦分別同步增長到14.4%及14.1%，帶動淨利轉正。未來，群創將持續透過產能優化與多元化布局策略，確保整體營運穩健。