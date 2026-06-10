台積電5月營收4169.75億元創單月新高 連三個月站穩4000億元

台積電（2330）受惠AI晶片訂單持續湧進及先進製程售價穩定上揚， 5月合併營收繳出4169.75億元佳績，續創單月新高，月增1.5%，年增30.1%；累計今年前五月合併營收1 兆 9618.04億元，年增30.0%。

儘管今日台積電股價隨大盤重挫，以2255元作收、下跌50元收盤，但台積電經營團隊仍看好今年成長動能。

台積電董事長魏哲家稍早主持股東會時，對今年成長也抱持高度信心。他還精算從去年召開股東會起算，到昨日收盤，台積電的股價從每股950元，漲至2425元，成長超過1.5倍；台積電的客戶，以及客戶的客戶，持續給台積電他們對人工智慧（AI）產業的正面展望，預計台積電2026全年以美元計算的營收成長，仍會超過30％。

展望今年，魏哲家說，儘管總體經濟的不確定性持續存在，但台積電預期AI相關需求將持續強勁，憑藉著市場對台積電的先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，「我們有信心，台積公司的表現將持續優於產業的成長。」他甚至強調說，整個公司與同仁的努力，會讓成長趨勢持續下去，並對股東表示：「你如果預計買股票，請繼續！」