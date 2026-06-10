台積電營收／5月逾4,169億元創新高 月增1.5%

大立光（3008）跨足共同封裝光學（CPO）領域，繼首度參展台北國際電腦展之後，董事長林恩平更在股東會時透露新進度，預計9月以前將架設好第一條光纖陣列（Fiber Array, FA）自動化試產線，且將首度開放產線讓客戶參觀；大立光10日開高後衝上漲停板鎖死，寫2020年7月以來新高，先進光（3362）也飆上漲停。

2026-06-10 12:26