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台積電營收／5月逾4,169億元創新高 月增1.5%
台積電（2330）10日公布2026年5月營收報告。2026年5月合併營收約為新台幣4,169億7,500萬元，月增加了1.5%，較去年同期增加了30.1%，創新高。
台積電累計2026年1至5月營收約為新台幣1兆9,618億400萬元，較去年同期增加了30%。同步改寫新高紀錄。
展望未來，台積電預估今年第2季美元營收將挑戰新高。台積電今年首季新台幣營收首度突破兆元達約新台幣1兆1,341億元，法人預期第2季新台幣營收季增幅度約與美元相當皆為一成，換算5月至6月營收平均值約4,200億元，代表後續營收仍有潛力挑戰再創新高，按照今日公布數據符合市場預估。
台積電已預估，第2季美元營收介390至402億美元，可望將再挑戰續創新高紀錄，以中間值計約396億美元，換算季增10%，年增32%，季增幅優於法人與市場預估個位數6-8%。
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