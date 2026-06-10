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飛捷營收／5月年增45% 續創近年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
飛捷上周於COMPUTEX 2026首度在台灣實體展出全新的支付解決方案，全面涵蓋 POS終端、Self-Service Kiosk及Handheld行動支付終端，滿足零售與餐飲業多元收款場景。飛捷／提供
飛捷上周於COMPUTEX 2026首度在台灣實體展出全新的支付解決方案，全面涵蓋 POS終端、Self-Service Kiosk及Handheld行動支付終端，滿足零售與餐飲業多元收款場景。飛捷／提供

飛捷（6206）重新定義全場域智慧終端應用，積極推動「解決方案與服務商」策略，轉型效益顯著發酵。飛捷產品線成功從傳統前台POS、Kiosk，跨足至後台廚房顯示系統（KDS）與算力Box PC，並透過軟體子公司切入AI軟體及邊緣運算應用；今年更正式揮軍支付市場，帶動產品單價與附加價值持續提升。受惠美系一線客戶對Payment POS新產品的拉貨動能，以及歐洲子公司BOXTEC增長力道強勁，飛捷2026年累計前五個月營收達27.81億元，年增24%；5月單月合併營收逾6.3億元，年增45%，續創近年同期新高。

飛捷上周於COMPUTEX 2026首度在台灣實體展出全新的支付解決方案，全面涵蓋 POS終端、Self-Service Kiosk及Handheld行動支付終端，滿足零售與餐飲業多元收款場景。新產品支援螢幕感應支付與掃碼功能，可直接透過 NFC實現非接觸付款；同時更深度整合支付模組，全面兼容國際市場對於靠卡、插卡與刷卡的多元收款需求，打造出高彈性、極簡化、輕量化的支付終端。

面對全球勞動力結構性短缺所催化的自動化與無人化浪潮，實體門店對於離線時仍能穩定維持高複雜度、多樣化軟體運作的「線下算力（On-premise Computing）」已轉變為營運剛需，飛捷憑藉靈活的硬體設計與客製化能力，正加速迎來這波算力升級潮。

飛捷「全店全場域滲透」的布局核心在於擴大單店的硬體與算力配置總量。透過整合多元硬體與子公司Inefi的端點設備管理軟體平台，供應跨門店、跨場域運作的穩定線下算力；同時聯手子公司Berry AI與Angible的視覺 AI 應用，提供高階「邊緣運算（Edge Computing）」，展現從智慧終端研發製造、線下算力供應到 AI 軟體應用的全方位解決方案實力。

飛捷表示，此戰略布局不僅深化既有客戶的場域滲透率，更是飛捷開拓新客戶、擴大國際市占的關鍵利基，持續為長期的產品組合與獲利結構注入強勁優化動能。

飛捷 營收 軟體

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