洋基工程營收／5月38億元創單月新高 在手訂單517億元、營運展望續旺

洋基工程（6691）今年5月合併營收38.36億元，月增34.2%，年增82.4%，創史上單月新高。洋基工程10日受邀參加中國信託證券舉辦「2026 Q2前瞻論壇」，揭露截至今年首季在手訂單金額為517.7億元。展望終端市場需求強勁，客戶持續擴廠，對廠務機電工程及無塵室的需求仍然強烈。

洋基工程累計今年前五個月合併營收136.72億元，年增76.1%，為歷年同期新高。

連續九年均賺逾一個股本的洋基工程，2025年合併營收223.52億元，年增47.1%。稅後純益29.85億元，年增47.1%；每股稅後純益24.76億元。其中，營收及稅後益雙創史上新高。展望2026年，在AI引領的全球經濟發展浪潮下，在手訂單逾500億元的洋基工程，可望迎來穩健成長的一年。

洋基工程今年首季合併營收69.77億元，季增0.03%，年增76.8%，改寫單季史上新高紀錄。稅後純益8.67億元，季減11.5%，年增45.2%；每股純益7.19元。獲利表現為單季歷史次高，但確是史上同期新高。

洋基工程表示，全年受惠ASML、富邦凹仔底商辦大樓、數據中心等三大案外，並有美系記憶體（台南）大客戶200億元大專案入手，且四大專案的認列高峰都將落在2026年，在手訂單超過500億元，預估2026年營收年增幅估六至七成。

在海外市場布局，洋基工程過去一年中取得重大進展，除泰國與馬來西亞的投資，也分別在新加坡及美國設立子公司，未來將可複製泰國經驗，成為台商及跨國企業在東南亞擴產的首選合作夥伴，未來也將打造「東南亞+美國」的雙核心引擎。