林恩平透露 CPO 布局新進度 大立光攜先進光齊飆第2根漲停

大立光（3008）跨足共同封裝光學（CPO）領域，繼首度參展台北國際電腦展之後，董事長林恩平更在股東會時透露新進度，預計9月以前將架設好第一條光纖陣列（Fiber Array, FA）自動化試產線，且將首度開放產線讓客戶參觀；大立光10日開高後衝上漲停板鎖死，寫2020年7月以來新高，先進光（3362）也飆上漲停。

大立光早盤以4,180元開高，股價快速衝上漲停4,270元鎖死，漲停及市價排隊買單逾1,200張；先進光早盤以168元開高後也衝上漲停171元鎖死，漲停及市價排隊買單超過4,500張。

大立光上周參加台北國際電腦展，秀出旗下CPO新品，整合稜鏡的多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道光纖陣列，並已申請專利；大立光昨日舉行股東會，董事長林恩平針對市場關注的CPO布局公布新進度， 透露9月以前計劃架設好第一條光纖陣列（Fiber Array, FA）自動化試產線，且將邀請一家潛在FAU（光纖陣列單元，Fiber Array Unit）客戶來看。

在手機業務部分，林恩平表示，今年客戶排程與往常不同，大客戶部分新機將在明年第1季亮相，旺季效應可能延後，今年第4季將會是最忙的一季。

外資也看好大立光在CPO領域的布局，兩家外資發出報告調高大立光目標價，其中一家評等由中立調升至買進，目標價由上3,060元上調至5,325元，為目前法人圈中最高目標價。

大立光日前公告4月自結稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益（EPS）13.95元；以首季獲利推算，累計今年前4月每股純益60.58元；大立光5月合併營收45.93億元，月減14%，年增43%；累計今年前5月合併營收254.95億元，年增15%；大立光指出，6月客戶需求差不多，但因客戶排程因素，預估6月拉貨比5月差。