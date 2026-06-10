光聖營收／5月17.26億元創新高 訂單能見度放眼到年底

台股8日重挫、9日反彈，讓不少投資人心情洗三溫暖。一名網友在Dcard股票板連續發文，先是在台股下跌當天哀號自己把僅有資金拿去買股，已經沒錢繳電費、吃飯，恐怕「真的要睡公園」；隔日台股回升後，又更新表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，還打算吃麥當勞慶祝，戲劇化轉折引發網友熱議。

2026-06-10 09:28