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光聖營收／5月17.26億元創新高 訂單能見度放眼到年底
光通訊大廠光聖（6442）5月營收報喜，月成長94.7％至17.26億元，創下單月歷史新高。法人指出，光聖在美系大客戶訂單加持下，訂單能見度順利放眼到明年，且下半年業績成長動能將可望勝過上半年，全年業績創高可期。
光聖公告5月合併營收達17.26億元、月成長94.7％，相較去年同期大幅增加116％。累計今年前五月合併營收為53.18億元、年成長34.2％，改寫歷史同期新高。
法人指出，光聖今年營運表現持續受惠於美系大客戶對於光被動元件拉貨動能強勁，且訂單能見度目前更放眼到今年底，代表今年訂單無虞，預期下半年拉貨力道將更加強勁，使光聖下半年業績成長力道將可望優於上半年，全年營運成長動能將可望力拚新高水準。
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