大立光股價三天V轉走勢創新高 內外資這麼看

大立光（3008）10日開高走高，9點3分就鎖上漲停板價4,270元再創新高價，這波僅三天即呈V轉走勢，由低點3,225元一舉攀升到4,270，三天高低價差距1,045元。

外資近期報告中，野村升至4,310元；花旗升至5,325元。

美系券商發現大立光不僅在CPO沒有缺席，同時其PMLA解決方案（Photonic Module Lens Assembly ）還有可能在未來突破現存CPO用的micro lens and optical prism 解決方案。預期在後年取得10%市占率，相關營收占比有望達到二成。最新預估2026-2028年EPS為191.6/191.6/239元，以2027年、2028年的25xPE評價。

大立光5月營收45.9億元，月減14%，年增42%；第2季營收達成率75%，元大投顧認為，大立光營收優於市場預期，因美系客戶手機銷量亮麗；預估2026年第2、3季營收可能由季減15%、增 48%調整為季減10%、增38%。iPhone可變光圈鏡頭今年值得期待；大立光以精密對位專長投入光通訊 FAU 研發，目標為CPO 應用，惟尚未送認證，故兩年內難有顯著貢獻。