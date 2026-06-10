快訊

MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

LINE免費貼圖5款！撒嬌、早安圖必備、還有「祝你180歲生日快樂」超幽默

聽新聞
0:00 / 0:00

健鼎5月營收年月雙增 分析師上修全年營運展望

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

健鼎（3044）5月營收86.5億元，月增5.5%、年增46.5%，符合市場預期，分析師表示，主要是記憶體模組與一般server板出貨持續強勁，且4~5月營收數據，上修第2季營收為248.8億元，季增18.7%、年增38.9%，毛利率28%，稅後純益38.1億元，季增29.5%、年增56.1%，每股獲利（EPS）為7.2元。

分析師指出，健鼎目前產能滿載，今年下半年越南周德廠將量產加入營收貢獻，且AgenticAI成為熱門題材，健鼎伺服器拉貨動能可望更為強勁，亦樂觀看待記憶體模組出貨狀況，根據5月營收數據，上修今年財務預期，預估全年營收939.3億元，年增27.9%，毛利率27.5%，稅後純益140.6億元，年增37.5%，EPS上看26.7元。

健鼎 營收 毛利率

延伸閱讀

健鼎5月業績 連二月攀峰

記憶體市況熱 旺宏、威剛5月營收靚

文曄營收／5月1,979億元 月減6.2％、年增1.52倍...站上單月歷史次高

台達電營收寫下最旺5月 年增43.7% 出貨動能升溫

相關新聞

00981A除息倒數！年化配息率衝破8％…杜金龍教戰「這價位」考慮多買一點

主動統一台股增長（00981A）即將於6月16日除息，預計配息率高達8%至9%。分析師杜金龍建議，若股價跌至30元以下可分批加碼，28元為強勁防守位置，市場波動需謹慎應對。

台股被當提款機？6月外資匯出至少50億美元 楊金龍：匯出不算高

台股來回千點震盪，今日受到美股疲弱，盤中再次跌破44000點，外資持續匯出，導致昨日匯市成交量創下史上第二大量，央行總裁楊金龍在財委會接受質詢表示，是因為外資對台股「很有興趣」，才會「進進出出」。

悶太久終吐氣！00918股息翻倍…股添樂曝高股息ETF下半年定位：拚配息才剛開始

00918高股息ETF最近宣布配息1.26元，為前次數字的兩倍，年化超過15%。高股息ETF因受老AI與金融股驅動，顯示出明顯的補漲行情，投資者隨之樂觀。近月來，多檔ETF如00919、00878也均創新高。

川普喊美2週內宣布全面勝利！預告油價下跌 網酸「喊盤」：到底要幾次？

美伊戰爭延燒百日，美國總統川普再度公開喊話，宣稱美國將在未來兩週內宣布對伊朗取得「全面勝利」，並預告油價將大幅下跌。消息傳回PTT股板後，引發網友熱烈討論，不少人質疑川普類似說法已多次出現，市場對其「兩週內」承諾逐漸麻木，甚至有人嘲諷這已成為川普式喊盤，用來壓抑油價、穩定股市與影響聯準會利率決策。

台股一天變臉！她前喊「要睡公園」隔日繳清電費 網笑：低點抓得剛剛好

台股8日重挫、9日反彈，讓不少投資人心情洗三溫暖。一名網友在Dcard股票板連續發文，先是在台股下跌當天哀號自己把僅有資金拿去買股，已經沒錢繳電費、吃飯，恐怕「真的要睡公園」；隔日台股回升後，又更新表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，還打算吃麥當勞慶祝，戲劇化轉折引發網友熱議。

台股暴跌多家券商卻異常！股民不滿「APP像石器時代」：故意不讓散戶跑

台股8日大跌逾千點，投資人急著查看帳戶、停損或逢低加碼，卻傳出多家券商APP登入困難、報價延遲與下單異常。相關新聞在PTT股板引發熱議，原PO痛批台灣金融業IT系統落後，明明手續費收入可觀，卻常在市場劇烈波動時當機，讓投資人直呼「比股市大跌更可怕」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。