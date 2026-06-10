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健鼎5月營收年月雙增 分析師上修全年營運展望
健鼎（3044）5月營收86.5億元，月增5.5%、年增46.5%，符合市場預期，分析師表示，主要是記憶體模組與一般server板出貨持續強勁，且4~5月營收數據，上修第2季營收為248.8億元，季增18.7%、年增38.9%，毛利率28%，稅後純益38.1億元，季增29.5%、年增56.1%，每股獲利（EPS）為7.2元。
分析師指出，健鼎目前產能滿載，今年下半年越南周德廠將量產加入營收貢獻，且AgenticAI成為熱門題材，健鼎伺服器拉貨動能可望更為強勁，亦樂觀看待記憶體模組出貨狀況，根據5月營收數據，上修今年財務預期，預估全年營收939.3億元，年增27.9%，毛利率27.5%，稅後純益140.6億元，年增37.5%，EPS上看26.7元。
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