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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

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健策營收／5月23.1億元、年增37.7％ 法人預期中長期營運展望正向

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

健策（3653）5月營收23.1億元，月增0.10％、年增37.75％，續創單月歷史新高紀錄。法人預期，受惠人工智慧（AI）伺服器熱功耗提升，及均熱片逐代升級趨勢明確，中長期營運展望正向，維持買進投資評等。

投顧法人經供應鏈訪查後分析，輝達（NVIDIA）VR系列均熱片目前雖然暫時由兩片式改回一片式方案，但因本次設計更改較為臨時且具急單性質，短期產品單價仍可維持高檔，對健策營收與獲利衝擊有限。

法人認為，隨AI晶片TDP持續提升，輝達Rubin平台在熱密度、封裝尺寸與翹曲控制上的要求仍高於Blackwell世代，一片式方案短期可做為過渡解法，但若後續仍無法有效解決解熱效率與封裝翹曲問題，系統端仍有機會回到兩片式解決方案。

健策短期營運拜輝達GB系列均熱片出貨維持高檔，及VR高產品單價急單支撐，長期持續受惠AI晶片功耗提升下，高階均熱片規格升級趨勢，成長動能維持不變。

展望後市，法人指出，健策2026年隨GPU、ASIC雙動能成長，均熱片規格升級帶動產品單價明顯成長，2027年Rubin平台全面導入與熱功耗提升，帶動均熱片與水冷產品內涵價值持續上行，且積極切入AI相關周邊產品，推升產品組合優化與營收規模擴大，營運持續走高可期。

營收 晶片 輝達

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