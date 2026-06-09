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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

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大立光將受惠於CPO長期成長動能 外資紛紛調高目標價、上看5,325元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

大立光（3008）受惠於共同封裝光學（CPO）題材發酵，花旗及野村證券不約而同大幅調高目標價。其中，花旗將目標價從3,060元上調74%至5,325元，為法人圈中最高，野村則上調31%到4,310元。

花旗表示，大立光在台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）展示CPO解決方案，並預計於2026年底完成樣品。假設大立光在2028年因為量產而將市占率提高到10%，則光學元件與光纖陣列（FA）解決方案對營收的貢獻可望達到20%。

花旗指出，大立光的智慧手機業務可能持續疲弱，但股價下行風險有限，因為既有業務仍有韌性，且將迎來下半年的iPhone周期。以大立光2027/2028年的預估獲利來估算，給予25倍的本益比（位於五年平均值的高端），將評等由「中立」上調至「買進」。

野村重申對大立光的「買進」評等，目標價上調到4,310元，隱含22%的上行空間。野村認為，FA與光纖陣列單元（FAU）的全自動化一直是CPO技術由利基市場（年產量小於5萬個）轉型到大規模市場（年產量超過5,000萬個）的關鍵障礙之一。

野村認為，大立光在光學設計、製造與測量方面具備強大能力，加上高精密度組裝與全自動化能力，以及既有的無塵室產能與充裕的現金部位，將成為CPO客戶的理想合作夥伴。

野村預期iPhone在2026-2027年的出貨量可望更強勁，因此將大立光今年預估獲利上調4.9%、2027年預估獲利調高2.2%。野村預估大立光2027年每股稅後純益（EPS）可達215.5元，將預估本益比從18倍提高至20倍。

花旗 大立光 CPO

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