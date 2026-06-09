和椿5月營收年增37% 同期最佳

和椿（6215）昨（9）日公布5月營收為2.9億元，年增37.9％，前五月營收為13.9億元，年增59.4％，單月與累計營收均創同期新高。

和椿表示，以目前在手訂單來看，設備與模組的訂單需求持續創新高，機器人及其他主力產品線也切入AI基礎建設、AI伺服器、高階半導體等智慧製造供應鏈。

和椿推出搬運機器人解決方案，切入電腦週邊製造業線邊短途頻繁搬運痛點，以先進感知系統實現快速部署，地圖建置時程僅需2天，降低人力搬運需求；於電線電纜傳產工廠中實現跨樓層作業，透過梯控系統整合及開放 API與自研派車系統、MES系統串接，形成完整的自動化調度架構。和椿定位為「以AI與機器人為核心的解決方案提供者」，全力搶攻結構性缺工帶來的商機。