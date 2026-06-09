台鎔5月合併營收月增53% 世界先進5月營收月增5%

台鎔科技（6947）昨（9）日公布5月合併營收1.64億元，寫歷史次高，月增53.3%，年增47%。公司表示，若扣除去年12月台電一次性電費差額收入，5月單月營收創歷史新高，動能來自半導體供應鏈擴產，增加有害廢棄物處理需求，及子公司翰陽綠能售電金額創高。

累計今年前五月合併營收6.85億元，年增70.4%。台灣半導體廠積極擴充先進製程產能，特化品溶劑使用量及複雜度提高，半導體相關廢棄物處理需求已供不應求。子公司翰陽綠能去年底正式商轉後，生活垃圾及一般事業廢棄物處理量能持續滿載。

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公布5月營收42.42億元，晶圓出貨量增加，帶動營收月增5.3%，年增19.4%。今年前五月合併營收約208億元，年增8.4%。

世界先進日前股東會拍板配息4.5元。董事長方略當時表示，先前宣布漲價已獲得大部分客戶接受與了解，將和客戶一起面對價格與競爭的挑戰，預期下半年價格仍有支撐。