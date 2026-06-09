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振樺電訂單看到第3季

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
振樺電董事長郭劍成。記者吳凱中／攝影
振樺電董事長郭劍成。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（9）日舉行股東會，展望後市，振樺電董事長郭劍成指出，今年第2、3季訂單能見度相對明朗，第4季因關鍵零組件料況、地緣政治局勢等不確定因素，有待進一步觀察。另外，與聯想合資業務目前表現不如預期，不排除退場。

振樺電2025年營收181億元，稅後純益19.9億元，每股純益18.5元，營收、獲利雙創新高紀錄。股東會通過發放現金股利11.47元。

展望後市，郭劍成表示，從關鍵零組件供應來看，振樺電狀況較同業好。但第4季還要觀察，很難預測後續會不會有「灰犀牛」、「黑天鵝」事件出現。

在O2O（線上線下整合解決方案）業務方面，郭劍成指出，戰爭影響客戶下單，俄烏衝突讓歐洲整個大環境受到影響，有部分西歐客戶呈現觀望態度。中東戰爭影響航運，導致部分O2O專案遞延出貨。不計中東及歐洲地區，振樺電在美國及其他市場O2O業務營運仍穩定向上。

振樺電2020年與聯想簽約，共同成立合資公司，主攻全球500強零售及服務場景線上線下整合應用方案。但針對與聯想合資公司後續規劃，郭劍成指出，先前遇上新冠疫情，後續又有地緣政治及關稅影響，導致合作案表現不如預期。他表示，持續評估雙方合作架構，會與母公司宏碁集團商議，未來不排除退場，預計今年內決定合資公司後續走向。

針對子公司瑞傳科技IPO計畫，郭劍成表示，還在研究中。一方面必須與大股東華碩取得共識，另一方面，「短期我們有更多生意要做。」

聯想 營收 振樺電

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