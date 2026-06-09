快訊

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

正隆5月營收年增12% 鼎基5月合併營收年增58%

經濟日報／ 記者侯思蘋吳秉鍇／台北、高雄報導

正隆（1904）昨（9）日公布5月營收38.4億元，年增12.8％；累計前五月營收為182.2億元，年增6.6％。看好今年隨台灣與大陸需求回溫，加上越南市場持續成長，對營運審慎樂觀。

越南平陽造紙廠第三期工紙產能已順利投產；紙器布局亦同步擴張，南越濱吉廠第二條產線已正式啟用，北越寧平省第六座紙器廠則規劃於2027年完工，預期未來越南紙器總產能將突破10億平方米。

熱可塑性聚氨酯（TPU）高科技膜領導廠鼎基（6585）昨（9）日公告5月合併營收2.8億元，年增58%；累計今年前五月合併營收13.3億元，年增3.6%。在主要核心事業出貨動能延續下，力拚全年營運雙位數成長。

鼎基指出，5月營收亮眼，受惠汽車領域客戶拓展新市場版圖有成，新規格產品持續獲客戶青睞、電子則隨消費性品牌客戶啟動新機備貨潮，及工業應用領域專案陸續出貨，挹注本月業績表現。

鼎基 正隆 營收

延伸閱讀

長興營收／5月38.6億元 年增14.88%、月減約8.81%

王品5月合併營收創新高

穎崴5月營收月增8% 客戶拉貨強勁

朋億營收／5月10.83億元 月增52.3%、年增81.7% 半導體廠擴廠暢旺

相關新聞

健策營收／5月23.1億元、年增37.7％ 法人預期中長期營運展望正向

健策（3653）5月營收23.1億元，月增0.10％、年增37.75％，續創單月歷史新高紀錄。法人預期，受惠人工智慧（AI）伺服器熱功耗提升，及均熱片逐代升級趨勢明確，中長期營運展望正向，維持買進投資評等。

貿聯將發布重訊 10日股票、相關權證及股票期貨暫停交易

貿聯-KY（3665）上市普通股暨以其為標的之上市認購(售)權證，以及貿聯-KY期貨及小型貿聯-KY期貨自6月10日起暫停交易。

光聖營收／5月17.2億元 月增94%、年增116%創新高 訂單能見度直達年底

光聖（6442）9日公告5月營收17.25億元，月增94.7%，年增116%，創下單月營收歷史新高。公司表示，營收爆衝有部分是受到4月遞延認列所影響。目前產能都已兩班制滿載，訂單能見度直達年底，未來將會視客戶需求，在台灣、中國大陸、菲律賓等地區擴產。

文曄營收／5月1,979億元 月減6.2％、年增1.52倍 站上單月歷史次高

半導體通路商文曄（3036）於9日公布5月業績，呈現小幅月減，不過仍為單月歷史次高表現。

宏碁營收／5月261億元、年增36.5% 為13年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布5月營收為261.66億元，月減16.43%、但年增36.5%；累積今年前五月營收為1,299.08億元，年增31%，5月份及累積前五月營收皆雙雙創下13年來新高。

健鼎營收／5月86.5億元創新高

PCB大廠健鼎（3044）今日公布五月份合併營收初估約為新台幣86.54億元，較創新高的四月營收82億MOM成長5.5%，與去年同期的59.05億元YOY成長46.6%。連續兩個月改寫單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。