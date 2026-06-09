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緯軟更名緯致 強攻融合 AI

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

資訊服務廠緯軟昨（9）日宣布更名為緯致（4953）科技，業務從過往IT軟體服務轉往融合AI、半導體與全球交付能力的科技服務模式，展望後市，緯致董事長蕭清志表示，今年營收將優於去年，續創新高紀錄，獲利成長幅度優於營收成長，目標三年內營收有機會挑戰200億元。

蕭清志指出，從區域表現來看，今年台灣、中國大陸表現較佳，日本市場也有不錯成績。今年持續維持增長動能，雙位數成長不是問題。

緯致今年5月營收11.49億元，續創同期新高，5月雖受新台幣升值及工作天數影響以致營收月減7.4%，但同比去年同期營收年增仍達29.2%；累計今年前5月合併營收為57.89億元，年增29.7%，持續創同期新高。

在策略布局上，緯致以AI與半導體作為雙軸成長動能。

營收 半導體 中國大陸

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