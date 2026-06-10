全民權證／瑞昱 瞄準逾150天

瑞昱（2379）受惠於網通規格世代交替及AI邊際運算升級，5月營收125.24億元、年增達21.87％，今年前五月累計營收已突破616億元，年增率近9％，產業後市展望空間大。

法人指出，隨著全球電信商與消費電子加速導入Wi-Fi 7技術，瑞昱出貨滲透率正迎來爆發期。此外，PC晶片市場回溫與車用乙太網路的高速成長，更為瑞昱構築了穩健的長期獲利基石。

瑞昱近期股價表現觸及月線後反彈，昨（9）日一舉突破650元關卡重返所有均線之上；技術面呈現短中期均線多頭排列，市場樂觀預期股價有望挑戰歷史高點689元。

權證發行商建議，看好瑞昱後市股價表現的投資人，可挑選價內外15％內、剩餘天數150天以上的認購權證參與行情。（台新證券提供）

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