全民權證／緯穎 二檔熱呼呼

緯穎（6669）昨（9）日上漲0.47%至5,300元。法人看好ASIC、GPU專案將在2027年大規模放量，因此對其維持「買進」投資評等，目標價上修至7,945元，相關權證可伺機操作。

展望2027年，隨著Trainium 3平台進入完整放量階段，據調查，產品生命周期預計將出貨4.9萬組PDS氣冷系統，以及8,000組水冷Teton Max系統。其中，2027年預估將出貨3.3萬至3.4萬組PDS，以及約8,000組Teton Max，可望帶動ASIC相關營收重返成長軌道，預估緯穎全年年增率達88%，後市可期。

權證發行商建議，看好緯穎後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）