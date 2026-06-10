新日興、臻鼎 四檔有戲

台股近日跟進美股漲多修正，力守月線關卡，新日興（3376）、臻鼎-KY（4958）等兩檔中小型電子股，吸引外資及投信買盤陸續進駐，提供下檔支撐，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

就產業趨勢來看，法人分析，蘋果預計今年秋季將推出首款折疊手機，市場普遍認為可望推動折疊機種滲透率，近期研調機構將蘋果折疊手機今年出貨量由原先300至500萬支，上修為800至1,000萬支，預估推出第一年就可取得22%市占率。

另一方面，蘋果傳出為確保生產穩定、降低中印政治摩擦等影響，考量與鴻海穩定合作關係，可能將部分折疊機產能移回台灣，並預期新日興將與鴻海成立合資公司，進行軸承接單與生產，以強化手機組裝事業的垂直整合。

新日興是蘋果折疊手機軸承主要供應商之一，法人預期，旺季拉貨動能將帶動今年營運重返成長軌道，若明年新舊機型貢獻疊加、出貨規模放大，將有助於強化中長期營運韌性及獲利水準。

法人指出，印刷電路板（PCB）產業正進入新一輪技術升級周期，成長主軸由過去消費性電子，逐步轉向AI伺服器，成為支撐AI算力與資料傳輸的重要基礎材料。

臻鼎-KY營運成長主軸由過去高度仰賴手機、個人電腦，朝AI伺服器、光模塊、IC載板及邊緣AI等高階應用轉型，加上繼台積電3D Fabric聯盟，正式入列輝達（NVIDIA）核心供應鏈，法人看好有利評價提升。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日120天以上的新日興、臻鼎-KY等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。