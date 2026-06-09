發掘高度成長的「隱形冠軍」

臺灣證券交易所在COMPUTEX 2026上分享，未來將持續強化作為全球領先籌資平台的功能，使台灣能在全球AI、半導體及科技產業維持領導地位，同時積極發掘具高度成長潛力的「隱形冠軍」，並透過璞玉指數與提升企業價值計畫，協助投資人辨識優質企業、理解他們的長期成長策略，進而創造投資價值，也帶動整體產業與經濟的發展。

證交所業務委員胡則華指出，台灣在全球AI發展中具有關鍵地位，在AI供應鏈背後，也有許多台灣企業正持續轉型升級，共同支撐並推動整個AI生態系發展。

台灣資本市場協助企業將技術領先優勢轉化為全球競爭力，並促成資金、人才、創新與投資人信心相互強化的正向循環，進而支持企業與市場的長期成長。隨著AI持續在全球創造新的發展機會，台灣也將持續在全球創新與產業轉型過程中扮演關鍵角色。

證交所董事長林修銘進一步表示，證交所不僅是資本市場平台，更是觀察AI未來產業發展的重要窗口。站在資本與創新的交會點，串聯全球資本與推動AI發展的重要企業，協助創新技術從研發走向具規模化與投資價值的產業發展。