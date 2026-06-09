快訊

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

發掘高度成長的「隱形冠軍」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所在COMPUTEX 2026上分享，未來將持續強化作為全球領先籌資平台的功能，使台灣能在全球AI、半導體及科技產業維持領導地位，同時積極發掘具高度成長潛力的「隱形冠軍」，並透過璞玉指數與提升企業價值計畫，協助投資人辨識優質企業、理解他們的長期成長策略，進而創造投資價值，也帶動整體產業與經濟的發展。

證交所業務委員胡則華指出，台灣在全球AI發展中具有關鍵地位，在AI供應鏈背後，也有許多台灣企業正持續轉型升級，共同支撐並推動整個AI生態系發展。

台灣資本市場協助企業將技術領先優勢轉化為全球競爭力，並促成資金、人才、創新與投資人信心相互強化的正向循環，進而支持企業與市場的長期成長。隨著AI持續在全球創造新的發展機會，台灣也將持續在全球創新與產業轉型過程中扮演關鍵角色。

證交所董事長林修銘進一步表示，證交所不僅是資本市場平台，更是觀察AI未來產業發展的重要窗口。站在資本與創新的交會點，串聯全球資本與推動AI發展的重要企業，協助創新技術從研發走向具規模化與投資價值的產業發展。

資本市場 證交所 指數

延伸閱讀

證交所 COMPUTEX 2026成果豐碩 資本市場助力獲上市企業肯定

創新板今年大漲109% 證交所目標打造成「亞洲AI科技資本匯聚中心 」

亞洲生技大會7月中起跑 27家頂尖新創競逐國際一線多元資金青睞

AI驅動景氣回升 台韓雙引擎引領新興亞洲成長加速

相關新聞

健策營收／5月23.1億元、年增37.7％ 法人預期中長期營運展望正向

健策（3653）5月營收23.1億元，月增0.10％、年增37.75％，續創單月歷史新高紀錄。法人預期，受惠人工智慧（AI）伺服器熱功耗提升，及均熱片逐代升級趨勢明確，中長期營運展望正向，維持買進投資評等。

貿聯將發布重訊 10日股票、相關權證及股票期貨暫停交易

貿聯-KY（3665）上市普通股暨以其為標的之上市認購(售)權證，以及貿聯-KY期貨及小型貿聯-KY期貨自6月10日起暫停交易。

光聖營收／5月17.2億元 月增94%、年增116%創新高 訂單能見度直達年底

光聖（6442）9日公告5月營收17.25億元，月增94.7%，年增116%，創下單月營收歷史新高。公司表示，營收爆衝有部分是受到4月遞延認列所影響。目前產能都已兩班制滿載，訂單能見度直達年底，未來將會視客戶需求，在台灣、中國大陸、菲律賓等地區擴產。

文曄營收／5月1,979億元 月減6.2％、年增1.52倍 站上單月歷史次高

半導體通路商文曄（3036）於9日公布5月業績，呈現小幅月減，不過仍為單月歷史次高表現。

宏碁營收／5月261億元、年增36.5% 為13年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布5月營收為261.66億元，月減16.43%、但年增36.5%；累積今年前五月營收為1,299.08億元，年增31%，5月份及累積前五月營收皆雙雙創下13年來新高。

健鼎營收／5月86.5億元創新高

PCB大廠健鼎（3044）今日公布五月份合併營收初估約為新台幣86.54億元，較創新高的四月營收82億MOM成長5.5%，與去年同期的59.05億元YOY成長46.6%。連續兩個月改寫單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。