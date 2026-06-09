快訊

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

向榮生技攜伴 進軍東南亞

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

向榮生技（6794）昨（9）日宣布，與健眾細胞生醫公司簽定授權合約，雙方攜手將向榮生醫的幹細胞新藥、及其相關產品推向越南及東南亞市場。

向榮生技專精於再生醫學幹細胞新藥開發領域，其間質幹細胞新藥ELIXCYTE，用於治療退化性膝骨關節炎的臨床試驗，已於去年11月完成臨床三期最後一位病人之收治，除了有機會依再生雙法申請有附款許可之臨時性藥證外，將於本年追蹤期結束後進行解盲依結果申請藥證。

向榮生技的ELIXCYTE另一項慢性腎臟病臨床試驗，也已完成1/2期結案報告，將朝後續臨床階段推進。向榮另一做為化妝品原物料的幹細胞分泌物高濃度外泌體，更在成功外銷至日本後，於今年初獲得菲律賓食品藥物管理局的化粧品通知核准，為台灣首家且目前唯一取證者。

東南亞 生技 幹細胞

延伸閱讀

向榮生技前進東協再現成果 與健眾細胞生醫簽署越南策略合作授權合約

台寶法說會／獲梅約醫學中心、三井金屬入股 再生醫療拚2028貢獻營收

海昌生技競拍底價26.67元 打入長庚體系、布局全球高階醫材市場

國光生攜手賽諾菲再創紀錄 新產線20個月內獲美國藥證

相關新聞

健策營收／5月23.1億元、年增37.7％ 法人預期中長期營運展望正向

健策（3653）5月營收23.1億元，月增0.10％、年增37.75％，續創單月歷史新高紀錄。法人預期，受惠人工智慧（AI）伺服器熱功耗提升，及均熱片逐代升級趨勢明確，中長期營運展望正向，維持買進投資評等。

貿聯將發布重訊 10日股票、相關權證及股票期貨暫停交易

貿聯-KY（3665）上市普通股暨以其為標的之上市認購(售)權證，以及貿聯-KY期貨及小型貿聯-KY期貨自6月10日起暫停交易。

光聖營收／5月17.2億元 月增94%、年增116%創新高 訂單能見度直達年底

光聖（6442）9日公告5月營收17.25億元，月增94.7%，年增116%，創下單月營收歷史新高。公司表示，營收爆衝有部分是受到4月遞延認列所影響。目前產能都已兩班制滿載，訂單能見度直達年底，未來將會視客戶需求，在台灣、中國大陸、菲律賓等地區擴產。

文曄營收／5月1,979億元 月減6.2％、年增1.52倍 站上單月歷史次高

半導體通路商文曄（3036）於9日公布5月業績，呈現小幅月減，不過仍為單月歷史次高表現。

宏碁營收／5月261億元、年增36.5% 為13年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布5月營收為261.66億元，月減16.43%、但年增36.5%；累積今年前五月營收為1,299.08億元，年增31%，5月份及累積前五月營收皆雙雙創下13年來新高。

健鼎營收／5月86.5億元創新高

PCB大廠健鼎（3044）今日公布五月份合併營收初估約為新台幣86.54億元，較創新高的四月營收82億MOM成長5.5%，與去年同期的59.05億元YOY成長46.6%。連續兩個月改寫單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。