所羅門（2359）昨（9）日召開股東會，董事長陳政隆表示，去年旗下AI相關解決方案表現倍增，希望今年也有滿大的成長幅度。

所羅門去年合併營收42.48億元，年增21.2％，每股純益1.23元；今年前五月合併營收17.66億元，年減3.2％，首季每股純益為0.78元。

所羅門的AI解決方案正朝向軟硬整合模式發展，將提升平均銷售單價（ASP）。陳政隆認為，這是正向發展，現階段主要是歐美客戶方面的業務發展較快。至今大約共已有五、六百個AI業務客戶，其中重複購買的比率大約四成左右。

所羅門上半年接到不少發電機訂單，總量已超過去年全年。陳政隆指出，這項業務目前以台灣與大陸市場為主，尤其在台灣方面，無論AI資料中心或半導體廠建置，相關需求都滿旺，如果陸續於下半年交貨，預期將可帶動業績成長。

能源事業方面，所羅門規劃，除了持續優化營運品質外，也將深耕能源需求較高的科技廠、 製造廠，滿足創新產業的電源應用。

智慧自動化事業方面，因為AI觀念普及，使得市場對AI產品及服務的需求也愈來愈多。所羅門強調，機器視覺賦能機器，使其能像人的眼睛「看」，並理解周圍世界，對於提高產品的智慧化程度，及改善用戶體驗具有重要意義。