新日興衝刺折疊機業務

軸承大廠新日興（3376）昨（9）日召開股東會，總經理阮朝宗指出，折疊手機相關業務已準備好了，待客戶通知即可出貨，看好下半年營運優於上半年。

新日興是蘋果筆電、AirPods Pro以及下半年即將發表的折疊iPhone軸承供應商。為順利打入折疊iPhone供應鏈，新日興已與鴻海成立合資公司，共同搶食相關軸承大單。

針對折疊機軸承業務，阮朝宗坦言，合資公司是大客戶要求，內部經評估後也認為可行，目前針對折疊機的產品「已萬事俱備」，只等客戶決策後，才會知道實際出貨時程。

外界猜測，蘋果首款折疊iPhone將採用7.8吋內螢幕，且螢幕折痕深度已壓低至0.15毫米以下，而所謂折痕深度，是指螢幕折疊處形成的凹槽或壓痕程度，只要數值愈小，代表肉眼與手指觸感愈難察覺，而軸承對折痕深度影響甚大，可說是折疊機最關鍵的零組件。

筆電業務方面，阮朝宗則相對保守。他表示，目前關鍵料件都被挪去用在毛利率更高的AI伺服器產業，導致筆電終端客戶正面臨缺料問題，其他零組件出貨動能也受影響，但並非沒有訂單，期盼後續缺料狀況能改善。

展望未來，阮朝宗認為，5、6月是消費性電子傳統淡季，也是新舊產品交替期，該公司仍看好下半年表現會優於上半年，並將持續投入AI伺服器、機器人等市場，藉此開拓更多市場版圖。