快訊

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

新日興衝刺折疊機業務

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軸承大廠新日興（3376）昨（9）日召開股東會，總經理阮朝宗指出，折疊手機相關業務已準備好了，待客戶通知即可出貨，看好下半年營運優於上半年。

新日興是蘋果筆電、AirPods Pro以及下半年即將發表的折疊iPhone軸承供應商。為順利打入折疊iPhone供應鏈，新日興已與鴻海成立合資公司，共同搶食相關軸承大單。

針對折疊機軸承業務，阮朝宗坦言，合資公司是大客戶要求，內部經評估後也認為可行，目前針對折疊機的產品「已萬事俱備」，只等客戶決策後，才會知道實際出貨時程。

外界猜測，蘋果首款折疊iPhone將採用7.8吋內螢幕，且螢幕折痕深度已壓低至0.15毫米以下，而所謂折痕深度，是指螢幕折疊處形成的凹槽或壓痕程度，只要數值愈小，代表肉眼與手指觸感愈難察覺，而軸承對折痕深度影響甚大，可說是折疊機最關鍵的零組件。

筆電業務方面，阮朝宗則相對保守。他表示，目前關鍵料件都被挪去用在毛利率更高的AI伺服器產業，導致筆電終端客戶正面臨缺料問題，其他零組件出貨動能也受影響，但並非沒有訂單，期盼後續缺料狀況能改善。

展望未來，阮朝宗認為，5、6月是消費性電子傳統淡季，也是新舊產品交替期，該公司仍看好下半年表現會優於上半年，並將持續投入AI伺服器、機器人等市場，藉此開拓更多市場版圖。

新日興 鴻海 蘋果

延伸閱讀

新日興股東會／iPhone折疊機攜鴻海拚「從零到100」！下半年萬事俱備

蘋果暗示折疊iPhone真要來了？ iOS 27程式碼偷藏最明確線索

四大代工廠營收寫最旺5月 伺服器出貨熱 法人看好下半年續強

大立光、揚明光談新業務

相關新聞

健策營收／5月23.1億元、年增37.7％ 法人預期中長期營運展望正向

健策（3653）5月營收23.1億元，月增0.10％、年增37.75％，續創單月歷史新高紀錄。法人預期，受惠人工智慧（AI）伺服器熱功耗提升，及均熱片逐代升級趨勢明確，中長期營運展望正向，維持買進投資評等。

貿聯將發布重訊 10日股票、相關權證及股票期貨暫停交易

貿聯-KY（3665）上市普通股暨以其為標的之上市認購(售)權證，以及貿聯-KY期貨及小型貿聯-KY期貨自6月10日起暫停交易。

光聖營收／5月17.2億元 月增94%、年增116%創新高 訂單能見度直達年底

光聖（6442）9日公告5月營收17.25億元，月增94.7%，年增116%，創下單月營收歷史新高。公司表示，營收爆衝有部分是受到4月遞延認列所影響。目前產能都已兩班制滿載，訂單能見度直達年底，未來將會視客戶需求，在台灣、中國大陸、菲律賓等地區擴產。

文曄營收／5月1,979億元 月減6.2％、年增1.52倍 站上單月歷史次高

半導體通路商文曄（3036）於9日公布5月業績，呈現小幅月減，不過仍為單月歷史次高表現。

宏碁營收／5月261億元、年增36.5% 為13年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布5月營收為261.66億元，月減16.43%、但年增36.5%；累積今年前五月營收為1,299.08億元，年增31%，5月份及累積前五月營收皆雙雙創下13年來新高。

健鼎營收／5月86.5億元創新高

PCB大廠健鼎（3044）今日公布五月份合併營收初估約為新台幣86.54億元，較創新高的四月營收82億MOM成長5.5%，與去年同期的59.05億元YOY成長46.6%。連續兩個月改寫單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。