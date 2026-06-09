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華碩5月營收月減15% 宏碁減16%
華碩（2357）、宏碁昨（9）日公布5月業績，均較4月衰退逾15%，華碩單月集團營收690.94億元，雖月減15.65%，仍是歷年最旺的5月，年增9.3%；宏碁為261.66億元，月減16.43%，年增36.5%。
華碩前五月集團營收3,593.79億元，年增34.54%。品牌營收方面，5月為627.11億元，月減18.63%，年增7.01%；前五月品牌營收3,338.28億元，年增36.16%。
展望後市，華碩預估，本季PC產品營收可望較上季與去年同期增長10%至15%；零組件業務估較上季持平，年減10%；伺服器業務維持強勁增長動能，估將季增50%，年增200%。
針對伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前指出，現階段對第2季與下半年訂單能見度掌握度相當高，尤其新興雲端服務商（Neo Cloud）客戶需求持續增加，加上全球大型雲端服務供應商（CSP）資本支出持續上修，AI基礎建設需求仍相當強勁。
宏碁前五月營收1,299.08億元，年增31%。宏碁強調，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業5月營收占比達33.1%，前五月營收占比為33.5%。
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