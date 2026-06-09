通過華芸上櫃 本周再審二家

櫃買家族又將增加新兵。櫃買中心本周審議三家申請上櫃案，包括昨（9）日審議通過華芸（7801）上櫃案，另預計於今日審議漢測上櫃案、及12日審議程曦資訊上櫃案。

華芸主要是提供網路儲存裝置（NAS）之設計及相關軟硬體研發與整合，董事長為施崇棠，推薦證券商是群益金鼎證券及玉山綜合證券，申請時資本額1.83億元。

華芸2025年度合併營收為5.92億元，稅後淨利為1.22億元，每股稅後純益（EPS）為6.68元。2026年第1季合併營收為1.52億元，稅後淨利為2,954萬元，EPS為1.61元。

漢測主要從事半導體檢測設備、探針卡、相關零組件及半導體技術服務，董事長為林冬青，推薦證券商是永豐金證券及第一金證券，申請時資本額2.71億元。

漢測2025年度合併營收為24.24億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為2.68億元，EPS為10.65元。2026年第1季合併營收為9.84億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為2.53億元，EPS為9.34元。

程曦資訊提供客服委外營運及講習訓練服務，董事長為黃士軍，推薦證券商是兆豐證券及玉山綜合證券，申請時資本額2.90億元。

程曦資訊2025年度合併營收為11.96億元，稅後淨利為1.71億元，EPS為5.91元。2026年第1季合併營收為3.11億元，稅後淨利為3,673萬元，EPS為1.23元。