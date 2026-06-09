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三集瑞2026年下半年出貨放量

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）昨（9）日舉行股東會，公司看好下半年受惠大客戶新平台登場，相關產品將開始放量，並積極調整產品組合，估計今年AI加上伺服器相關營收比重將突破四成，BBU（電池備援模組）比重則有機會從當前的6%，攀升到一成左右。

業界指出，三集瑞是台灣高階客製化電感廠，早已躋身輝達供應鏈。隨著AI伺服器功耗大增，對電源與電感需求大增，三集瑞相關產品不僅用於現有的Hopper與Blackwell平台，也已通過最新Rubin平台認證。

展望後市，三集瑞認為，大客戶下半年新平台開始出貨，將推升相關產品出貨量，下半年業績有望優於上半年，加上BBU及高功率電源等應用領域新產品也將陸續出貨，都將挹注營運動能。

三集瑞先前曾說，當前進入產品結構調整階段，之後將繼續聚焦高階、高規格AI伺服器、BBU及高功率電源等應用領域。其中，BBU產品應用於GB200／GB300電源轉換機櫃已進入穩定放量期，HVDC FOR Rubin電源供應也將在年底批量導入量產出貨，並持續擴大客戶導入與應用範圍。

新產品布局方面，三集瑞指出，已針對固態變壓器（SST）所需磁性元件展開開發設計，看好AI資料中心、高壓直流（HVDC）與次世代電網架構發展。

尤其SST將被視為未來高效率電源轉換的重要核心技術，且相關磁性元件將朝高頻化、高功率密度、低損耗及高耐壓方向發展，可望帶動高階被動元件需求與市場產值同步提升，後續再AI世代對電源效率與能源管理要求將呈現提高的格式下，相關產品具備長期成長潛力。

輝達 伺服器 BBU

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