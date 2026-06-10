LED封裝大廠億光（2393）大咬AI商機，董事長葉寅夫昨（9）日透露，旗下光耦合器與碳化矽（SiC）產品切入國內電源雙雄台達電、光寶供應鏈，受惠AI機櫃「非紅供應鏈」需求增溫，今年光耦合器營收比重可望突破四成，不可見光產品穩坐全球前兩大地位。

葉寅夫昨日於股東會後受訪表示，受地緣政治與AI機櫃需求爆發影響，國際大廠客戶「不用陸製產品」的策略日益明確，帶動非紅供應鏈訂單增溫。

葉寅夫說明，億光旗下光耦合器在世界競爭領域排名數一數二，目前已大量交給國內電源廠以供應AI伺服器與資料中心所需，在核心產品線需求看漲帶動下，今年光耦合器營收占比可望自過去的三成多，衝上四成以上高水準。

為因應全球客戶對「非陸非台」產地限制，億光今年資本支出提高至30億元，主要於泰國北欖府購地建廠。新廠預計7月動工、明年下半年量產，未來規模將超越台灣銅鑼廠，成為最核心的海外據點。

葉寅夫指出，上半年因貴金屬價格飆漲，且競爭者多難以直接轉嫁成本，導致獲利受壓。對此，公司隨即展開應變，靠著內部管理、提升生產良率，並在製程中導入AI技術精進成本，預期下半年獲利與毛利率都將顯著回升。法人預估，億光今年全年營運可望維持高個位數增幅。

車用布局方面，葉寅夫說明，目前億光車用營收比重已站穩10%以上，並正拓展歐洲品牌車廠專案。不過，車用認證期長達兩至三年，且飽受陸廠降價競爭擠壓，今年車用業務預期呈穩定微幅成長。

至於機器人等不可見光應用，葉寅夫認為，雖然人形機器人或協作機械手臂的每個關節皆需導入光感測器與紅外線（IR）產品，但因目前整體市場總量仍小且高度集中在大陸市場，對營收貢獻短期仍相對有限。

葉寅夫表示，由於台灣半導體與AI產業強勢搶人、留才不易，銅鑼廠等本土廠區未來將調整為僅保留研發與試產線，大量產能全數移往泰國。預計明年泰國廠完工後，銅鑼廠也將規劃出租或進行資產活化。